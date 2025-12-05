Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |19:44 WIB
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara doa untuk bangsa dalam rangka Puncak HUT ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Prabowo tiba di arena doa bersama sekitar pukul 19.20 WIB, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, turut mendampingi Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji. Setibanya di lokasi, Prabowo terlihat menyapa para tamu undangan.

Dengan mengenakan baju muslim dan peci hitam, Prabowo melambaikan tangan ke arah peserta acara. Kehadirannya disambut sorak-sorai serta tepuk tangan para hadirin.

Dalam acara tersebut hadir pula Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Sekjen Partai Gerindra Sugiono; dan Sekjen PKB M. Hasanuddin Wahid.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih juga tampak hadir, di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

(Awaludin)

      
