Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia atau Rabithah Al-Alam Al-Islami, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, memuji pengaruh Presiden Prabowo Subianto di kancah global, termasuk perdamaian Gaza.

1. Puji Pengaruh Prabowo

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

“Beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia, dalam hal ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah dunia Islam terutama dan juga di kancah global,” ujar Dahnil kepada awak media.

Ia mengatakan, menurut Syekh Muhammad, Presiden Prabowo dinilai berperan kuat dalam memastikan agenda perdamaian dunia, khususnya di kawasan dunia Islam. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Presiden Prabowo dalam upaya solusi dan perdamaian di Gaza dan Palestina.

“Syekh Muhammad bin Abdul Karim juga menyampaikan terima kasih, terkait dengan peran Presiden Prabowo, terkait dengan solusi penanganan dan perdamaian di Gaza atau di Palestina. Dan kepemimpinan Pak Prabowo dalam hal ini diakui oleh bukan hanya oleh dunia Islam, tapi juga oleh di dunia Barat,” tutur Dahnil.

Syekh Muhammad juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dapat menjadi wajah utama dunia Islam. Pengaruh dan peran yang ditunjukkan Prabowo diyakini mampu membawa arah baru bagi perdamaian di dunia Islam.

“Syekh Muhammad Abdul Karim juga tadi, Sekjen Liga Muslim Dunia, menyampaikan bahwasanya berharap masyarakat Indonesia, terutama kepemimpinan Presiden Prabowo, itu bisa menjadi wajah utama dunia Islam nantinya,” kata Dahnil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Liga Muslim Dunia dan Pemerintah Arab Saudi atas dukungan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan haji pada masa mendatang.