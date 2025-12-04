Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:14 WIB
Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia atau Rabithah Al-Alam Al-Islami, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, memuji pengaruh Presiden Prabowo Subianto di kancah global, termasuk perdamaian Gaza.

1. Puji Pengaruh Prabowo

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

“Beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia, dalam hal ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah dunia Islam terutama dan juga di kancah global,” ujar Dahnil kepada awak media.

Ia mengatakan, menurut Syekh Muhammad, Presiden Prabowo dinilai berperan kuat dalam memastikan agenda perdamaian dunia, khususnya di kawasan dunia Islam. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Presiden Prabowo dalam upaya solusi dan perdamaian di Gaza dan Palestina.

“Syekh Muhammad bin Abdul Karim juga menyampaikan terima kasih, terkait dengan peran Presiden Prabowo, terkait dengan solusi penanganan dan perdamaian di Gaza atau di Palestina. Dan kepemimpinan Pak Prabowo dalam hal ini diakui oleh bukan hanya oleh dunia Islam, tapi juga oleh di dunia Barat,” tutur Dahnil.

Syekh Muhammad juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dapat menjadi wajah utama dunia Islam. Pengaruh dan peran yang ditunjukkan Prabowo diyakini mampu membawa arah baru bagi perdamaian di dunia Islam.

“Syekh Muhammad Abdul Karim juga tadi, Sekjen Liga Muslim Dunia, menyampaikan bahwasanya berharap masyarakat Indonesia, terutama kepemimpinan Presiden Prabowo, itu bisa menjadi wajah utama dunia Islam nantinya,” kata Dahnil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Liga Muslim Dunia dan Pemerintah Arab Saudi atas dukungan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan haji pada masa mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187812/prabowo_subianto-djfL_large.jpg
Bertemu Prabowo, Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Duka untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187756/presiden_prabowo-CLw5_large.jpg
Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401/ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187320/ahmad_muzani-qAs8_large.jpg
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement