Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama

Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama (tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membagikan cerita mengenai kelahiran seekor bayi panda dari pemerintah China 10 tahun yang lalu.

1. Cerita Prabowo ke Ketua MPR China

Di awal dialog keduanya, Prabowo menunjukkan sebuah guci bergambar gunung kepada Wang Huning. “Ini maksudnya, gunung yang sangat tinggi, perlu kami sampaikan mengagumkan,” ujar penerjemah kepada Wang Huning.

“High respect to your excellency,” kata Wang Huning yang merespons Prabowo.

Tak lama, Prabowo menceritakan kabar gembira mengenai panda dari pemerintah China ke Indonesia sejak satu dekade lalu.

“Jadi panda ini diberi sepuluh tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto panda yang baru lahir.

Wang Huning pun mengucapkan selamat dalam Bahasa Mandarin, “gong xi, gong xi.”

Prabowo menjelaskan, induk panda tidak bisa dipisahkan dari bayinya karena terus menjaga sang anak. “Ibunya enggak boleh kita ambil. Dipegang terus sama ibunya.”

Wang Huning mengangguk, dan melalui penerjemah menyampaikan bahwa bayi panda tersebut memang berukuran sangat kecil dan proses kelahirannya tidak mudah.

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa pihak Taman Safari meminta dirinya memberikan nama untuk anak panda yang baru lahir itu.

“Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” ujar Prabowo sambil tersenyum.