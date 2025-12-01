Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:05 WIB
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri
Presiden Prabowo Subianto tinjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok)
PADANG PARIAMAN — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Pesan itu ia sampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).

“Kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujar Prabowo, diikuti tepuk tangan warga.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa cuaca telah membaik dan bantuan sudah banyak yang sampai ke wilayah terdampak. Ia juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di sejumlah daerah.

“Alhamdulillah cuaca membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Saya dapat laporan listrik di Sumatera Utara sudah hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang kita bentuk semua. Insyallah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” kata Prabowo.

“Alhamdulillah!” sahut warga setempat.

Prabowo menjelaskan sebagian kabupaten masih sulit dijangkau lewat jalur darat, namun pemerintah memastikan distribusi bantuan tetap berjalan melalui udara. 
“Beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helicopter, pesawat. Di Aceh pun demikian,” ujarnya.

Kepada keluarga korban, Prabowo menyampaikan doa dan rasa duka. “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar,” katanya.

