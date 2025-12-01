Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |17:50 WIB
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsi banjir (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memprioritaskan perbaikan gedung sekolah serta berbagai sarana dan prasarana desa yang terdampak banjir, khususnya di wilayah Aceh Tenggara.

“Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (Interactive Flat Panel). Layar sudah?” ujar Presiden saat menemui warga terdampak banjir di Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin (1/12/2025).

Kutacane, Kecamatan Babussalam, merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah di Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Sementara itu, total 379 KK atau 1.212 jiwa terdampak banjir di tiga kecamatan, yakni Babussalam, Lawe Sumur, dan Darul Hasanah. Sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan.

Prabowo memastikan pemerintah akan segera memperbaiki sarana dan prasarana desa yang rusak. “Sebelumnya, saya sudah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas dan prasarana di desa-desa dan kabupaten. Alhamdulillah, kita punya anggarannya,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di pusat agar bantuan dari pusat dapat lebih optimal ke daerah-daerah yang membutuhkan. “Kita melakukan banyak penghematan di pusat supaya bantuan bisa mengalir sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat di tingkat paling bawah,” tegas Prabowo.

Di hadapan masyarakat terdampak, Presiden juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas musibah yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Insyaallah kita bersyukur. Cuaca membaik, keadaan mulai berlalu. Kita berdoa,” ujar Presiden.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099/prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186996/prabowo-YIkU_large.jpg
Naik Helikopter TNI AU, Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186955/prabowo_bertolak_ke_sumut_tinjau_penanganan_banjir-dw4Q_large.jpg
Presiden Prabowo Bertolak ke Sumatera, Tinjau Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758/bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186654/prabowo-Ykjz_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Prabowo saat Hadiri Pertemuan Tahunan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186649/prabowo-pynF_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement