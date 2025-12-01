Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dengar Keluhan Pengungsi di Aceh: Percayalah, Kita Akan Berbuat yang Terbaik

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:49 WIB
Prabowo Dengar Keluhan Pengungsi di Aceh: Percayalah, Kita Akan Berbuat yang Terbaik
Presiden Prabowo Subianto Datangi Posko Pengungsian Korban Bencana Aceh (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Posko Pengungsian di Desa Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara, saat Presiden Prabowo Subianto tiba untuk meninjau langsung kondisi korban banjir yang kini tinggal di tenda-tenda darurat. Ribuan warga memadati lokasi pengungsian, menanti kedatangan Prabowo, Senin (1/12/2025).

Banjir besar yang melanda wilayah tersebut memaksa sedikitnya 4.080 warga mengungsi setelah air bah datang secara tiba-tiba dan merendam permukiman serta fasilitas publik. Tenda pengungsian, pos kesehatan, dapur umum, dan area distribusi logistik tampak bekerja tanpa henti untuk mendukung kebutuhan warga.

Dengan berjalan kaki menyusuri area posko, Prabowo menyapa para pengungsi satu per satu dengan penuh senyum dan rasa empati. Suasana riuh anak-anak pecah saat Prabowo berhenti, menunduk, dan menyalami mereka. Banyak yang tampak antusias dan berebut untuk menyapa orang nomor satu di Indonesia itu.

Prabowo juga mendengarkan secara langsung keluhan dan kebutuhan warga, termasuk kehilangan tempat tinggal, kesulitan akses air bersih, dan layanan kesehatan.

"Tentunya kita sangat prihatin dan turut belasungkawa kepada mereka yang korban, dan insyaallah Kita bersyukur juga cuaca berangsur membaik, keadaan sudah agak berlalu kita berdoa," ujar Prabowo.

 

