Akses Terputus, Pemerintah Kebut Pemasangan Jembatan Bailey di Sungai Teupin Mane

JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana terus dilakukan pemerintah melalui kolaborasi lintas instansi. Dua jembatan bailey tengah dipasang di area Sungai Teupin Mane, Aceh Bireuen, yang menjadi salah satu titik kritis jalur darat penghubung Medan–Banda Aceh. Pemasangan dilakukan oleh TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta masyarakat setempat.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah menekankan pentingnya pemulihan cepat akses lintas provinsi tersebut.

“Pemasangan dua jembatan bailey oleh TNI AD, Kementerian PU, dan masyarakat setempat di Sungai Teupin Mane, Aceh Bireuen,” ujar Teddy, Sabtu (6/12/2025).

Teddy menjelaskan, bahwa jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh serta sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Jembatan bailey yang dipasang memiliki bobot sekitar 50 ton, berfungsi sebagai jembatan sementara namun dapat difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat.