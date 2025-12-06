Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua IKA FH Jayabaya Tama S Langkun Gagas Bantuan Hukum untuk Korban Banjir Sumatera

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |22:01 WIB
Ketua IKA FH Jayabaya Tama S Langkun Gagas Bantuan Hukum untuk Korban Banjir Sumatera
Ketua IKA FH Jayabaya Tama S Langkun (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jayabaya periode 2025–2028, Tama Satrya Langkun, menggagas program bantuan hukum, bagi korban banjir di sejumlah provinsi di Pulau Sumatra. Inisiatif tersebut diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Gagasan itu disampaikan Tama usai dirinya resmi terpilih sebagai Ketua IKA FH Universitas Jayabaya untuk periode 2025–2028. Ia menyebut jabatan ini sebagai amanah besar yang membawa tanggung jawab tidak hanya pada institusi, tetapi juga pada masyarakat luas.

"Ya tentu ini tanggung jawab yang sangat berat. Karena ini bukan cuma sekadar fakultas, bukan cuma sekadar universitas, tetapi juga ada banyak harapan, terkait reformasi hukum, perbaikan ke depan, serta sumbangsih kepada masyarakat," ujar Tama di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).

Tama menjelaskan, bahwa pihaknya tengah menggagas pendampingan hukum bagi korban banjir bandang di Pulau Sumatra. Ia mengajak para alumni Jayabaya untuk berpartisipasi melalui donasi tenaga, pemikiran, ataupun pendampingan hukum langsung.

"Yang paling dekat dengan isu hukum adalah pendampingan. Pasca bencana pasti ada hak kesehatan yang perlu kita dampingi, ada hak lingkungan yang perlu kita dampingi. Termasuk ketika banjir meratakan sebuah desa, kita bicara soal tempat tinggal," ungkap Tama.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
