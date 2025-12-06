Kemendagri Turunkan Inspektur Khusus, Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim tim Inspektur Khusus, untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Mirwan diketahui melakukan perjalanan umrah saat wilayah yang dipimpinnya sedang dilanda bencana.

“Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana untuk melakukan pemeriksaan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Bima mengatakan, Kemendagri sangat mungkin menjatuhkan sanksi kepada Mirwan jika ditemukan pelanggaran.

“Tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran di sana,” ujarnya.