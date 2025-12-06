Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fakta di Balik 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas: Penataan Ruang, Bukan Izin Sawit

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |20:02 WIB
Fakta di Balik 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas: Penataan Ruang, Bukan Izin Sawit
Hadi Daryanto Mantan Sekjen Kemenhut era Zulhas (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) disebut merupakan murni bagian dari penataan ruang, bukan pemberian izin konsesi untuk kebun sawit. 

Hal tersebut tertuang dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau yang ditandatangani Zulkifli Hasan pada akhir masa jabatannya.

Dalam kedua SK tersebut dijelaskan bahwa kebijakan yang diambil adalah Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

"Ya, betul. Tidak berkaitan dengan izin kebun sawit, hanya untuk tata ruang provinsi. Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 hektare sebagai kawasan non-hutan dalam rangka tata ruang provinsi akibat pemekaran kota dan kabupaten,” ujar mantan Sekjen Kemenhut era Zulhas, Hadi Daryanto, Sabtu (6/12/2025).

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut merupakan respons terhadap usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188213//menteri_kkp-Y92z_large.jpg
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188255//wakil_menteri_dalam_negeri_bima_arya_sugiarto-gBl4_large.jpg
Kemendagri Turunkan Inspektur Khusus, Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188247//banjir_di_sumatera-3biC_large.jpg
Agincourt Resources Bantah Jadi Biang Kerok Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236//tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188232//bnpb-3ZUd_large.jpg
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231//menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement