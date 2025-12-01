Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Susuri Jembatan Pante Dona Aceh yang Putus Akibat Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:58 WIB
Momen Prabowo Susuri Jembatan Pante Dona Aceh yang Putus Akibat Banjir
Prabowo Susuri Jembatan Pante Dona Aceh (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyusuri lokasi Jembatan Pante Dona di Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin (1/12/2025). Jembatan tersebut putus total akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut dan menyebabkan ribuan warga terisolasi, serta membuat jalur logistik terhenti total.

Sesaat setelah tiba, Prabowo langsung menuju titik lokasi kerusakan untuk melihat dari dekat kondisi yang terjadi. Jembatan Pante Dona, salah satu akses utama penghubung sejumlah kecamatan di Aceh Tenggara, kini menyisakan rangka baja yang tergerus derasnya arus sungai.

Arus banjir yang melanda sejak beberapa hari lalu menyeret material jembatan hingga struktur penopangnya runtuh. Empat jembatan baja di wilayah tersebut mengalami kerusakan berat, tetapi Jembatan Pante Dona menjadi yang paling parah.

Prabowo terlihat berjalan menyusuri tepian jembatan yang rusak, memperhatikan langsung sisa-sisa konstruksi yang roboh. Suasana haru terasa ketika warga setempat menyaksikan Kepala Negara berdiri di tengah reruntuhan infrastruktur yang selama ini menjadi nadi kehidupan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187057//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-EaND_large.jpg
Kerahkan 497 Pasukan ke Bencana Sumatera, Wakapolri: Harus Memahami Tugas dan Tanggung Jawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187055//prabowo-KSbI_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Pantai Dona di Kutacane Aceh yang Putus Akibat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187051//banjir-H3mh_large.jpg
Perintah Bahlil, Legislator Golkar Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187050//mendagri_tito_karnavian-Thus_large.jpg
Bupati Aceh Tengah Akui Tak Mampu Tangani Bencana, Begini Respons Mendagri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187036//verrel_bramasta_bantu_korban_banjir_sumatera-TKmg_large.JPG
Terjun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Verrel Bramasta Tak Kuasa Menahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187025//prabowo-F32y_large.jpg
Banyak Daerah Terisolir Usai Banjir, Prabowo: Insya Allah Kita Tembus!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement