HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |09:51 WIB
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang
JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. Diduga api berasal dari gudang logistik yang berada di lantai dua gedung tersebut.

"Kebakaran di lantai dua RS Pengayoman di salah satu gudang logistik penyimpanan alat kebersihan dan juga tempat tidur pasien," ujar Kasubdit Kerja Sama dan Pelayanan Publik Ditjen Pas Rika Apriyanti, Senin (1/12/2025).

Rika mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Dikatakannya, api mulai berkobar sekitar pukul 07.10 WIB. Ketika itu terjadi alarm penanda kebakaran berbunyi dan petugas langsung berkoordinasi dengan pihak pemadam.

"Dan akhirnya sekitar pukul 07.40 WIB sudah teratasi dan saat ini sudah pemulihan," ujar Rika.

Rika melanjutkan, RS Pengayoman sendiri sedang dihuni oleh puluhan pasien. Namun, mereka semua dalam keadaan aman karena langsung dievakuasi.  "Ada 28 pasien yang berada di situ dan sudah dievakuasi," ujarnya.

Sementara itu, Perwira piket Gulkarmat Jakarta Timur, Parlin Nainggolan, mengatakan, pihaknya telah menerima informasi adanya kebakaran di RS Pengayoman, Cipinang, Jakarta Timur pada pukul 07.20 WIB. Setelahnya, Gulkarmat Jakarta Timur meluncur memadamkan api pada 07.31 WIB.

"Dan setelah dilihat, ternyata yang terbakar adalah gudang peralatan cleaning service di lantai 2 pada bangunan tersebut," kata Parlin.

 

