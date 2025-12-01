Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Rumah Sakit (RS) Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur (Jatim) diduga disebabkan berasal dari gudang logistik. Gudang tersebut berada di lantai dua.

"Kebakaran di lantai dua RS Pengayoman di salah satu gudang logistik penyimpanan alat kebersihan dan juga tempat tidur pasien," kata Kasubdit Kerja Sama dan Pelayanan Publik Ditjen Pas Rika Apriyanti kepada awak media, Senin (1/12/2025).

Rika menyebutkan, si jago merah muncul sekira pukul 07.10 WIB. Ketika api muncul, alarm penanda kebakaran berbunyi. Petugas kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak pemadam.

"Akhirnya sekitar pukul 07.40 WIB sudah teratasi dan saat ini sudah pemulihan," ujar Rika.

Menurut Rika, RS Pengayoman saat ini dihuni puluhan pasien. Namun, mereka semua dalam keadaan aman karena langsung dievakuasi.

"Ada 28 pasien yang berada di situ dan sudah dievakuasi," tuturnya.





(Erha Aprili Ramadhoni)