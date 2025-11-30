Diserang Drone Ukraina, Kapal Tanker Armada Bayangan Rusia Terbakar di Laut Hitam

JAKARTA - Drone angkatan laut Ukraina menyerang dua kapal tanker minyak dari apa yang disebut "armada bayangan" Rusia. Pejabat Ukraina mengatakan serangan itu dilancarkan saat kapal-kapal tersebut melintasi Laut Hitam.

Rekaman yang diverifikasi oleh BBC menunjukkan drone air melesat menembus ombak dan menabrak kapal-kapal tersebut, sebelum meledak menjadi bola api, menyemburkan asap hitam ke udara.

Kapal tanker yang menjadi sasaran diberi nama oleh otoritas Turki sebagai Kairos dan Virat, keduanya berbendera Gambia. Keduanya dihantam di lepas pantai Turki pada Jumat, (28/11/2025) dan Virat dilaporkan kembali diserang pada Sabtu, (29/11/2025). Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Serangan tersebut tampaknya merupakan eskalasi yang dilakukan Kyiv dalam upayanya untuk menekan pendapatan minyak Rusia, yang sangat penting untuk mendanai perangnya di Ukraina.