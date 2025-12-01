Kerahkan 497 Pasukan ke Bencana Sumatera, Wakapolri: Harus Memahami Tugas dan Tanggung Jawab!

JAKARTA – Polri mengerahkan kekuatan pasukan dalam skala besar sebagai respons cepat terhadap penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini bertujuan memperluas area evakuasi sekaligus menambah sumber daya untuk identifikasi korban serta pemulihan psikologis masyarakat terdampak.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, bahwa operasi kemanusiaan tersebut menuntut disiplin tinggi, kesigapan, dan koordinasi lintas fungsi.

"Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Ini operasi kemanusiaan, maka harus dilakukan secara cepat, sinergis, dan gotong royong di semua lini," kata Dedi di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (1/12/2025).

Dedi menyampaikan, bahwa percepatan pengiriman pasukan dan logistik akan terus dilakukan secara adaptif sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Total 497 personel diberangkatkan, terdiri dari:

- 300 personel Brimob

- 100 Sabhara

- 26 operator K9 dengan 7 anjing pelacak

- 27 personel DVI

- 20 tim trauma healing

- 15 personel Inafis (masing-masing 5 untuk Sumut, Sumbar, dan Aceh pada gelombang berikutnya)

- 9 personel Humas