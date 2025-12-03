Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

193 Korban Tewas Bencana di Sumbar, Tim DVI Berhasil Identifikasi 161 Jenazah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |13:57 WIB
193 Korban Tewas Bencana di Sumbar, Tim DVI Berhasil Identifikasi 161 Jenazah
Tim SAR bencana Sumatera (foto: Dok BNPB)
JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polda Sumbar telah mengidentifikasi 161 jenazah korban bencana alam di Sumatera Barat.

Kabiddokkes Polda Sumbar, AKBP Faizal, mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar telah mencapai 193 orang.

“Dari jumlah tersebut, 161 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 lainnya masih dalam proses, termasuk 25 jenazah yang saat ini berada di RS Bhayangkara Padang,” kata Faizal, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, dari total 58 kantong jenazah yang diterima sejak 27 November 2025, sebanyak 33 di antaranya telah teridentifikasi melalui data primer maupun sekunder dan sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara itu, 25 jenazah lain masih belum memiliki kecocokan dengan data antemortem.

Sementara itu, Kepala RS Bhayangkara TK III Padang, Kompol Hari Andromeda, menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam melengkapi data pembanding.

“Kami mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera datang ke posko antemortem di RS Bhayangkara Padang. Semakin cepat data pembanding masuk, semakin cepat pula proses identifikasi dapat kami selesaikan,” ujar Hari.

 

