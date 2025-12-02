Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |15:24 WIB
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Memberikan Santunan
A
A
A

JAKARTA – Tiga prajurit TNI menjadi korban saat sedang membantu evakuasi dan penanganan banjir bandang serta longsor di kawasan Jembatan Kembar Silaing, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Diketahui, banjir di Sumbar mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Agung Saptoadi, mengatakan, ketiga prajurit tersebut gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat terdampak bencana.

“Prajurit yang gugur dalam tugas kemanusiaan tersebut adalah Pelda Yudi Gusnadi (Subdenpom 5/XX), Serda Robi (Kodim 0307/TD), dan Prada Zeni Marpaung (Subdenpom 5/XX),” ujar Kolonel Agung Saptoadi, kepada Okezone, Selasa (2/12/2025).

Agung melanjutkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan santunan sebagai wujud penghormatan negara atas dedikasi dan pengabdian para prajurit yang menunaikan tugas hingga akhir.

“Negara hadir untuk memberikan perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bagian dari tanggung jawab dan penghormatan atas jasa-jasa para prajurit,”pungkasnya.

Sebelumnya, BNPB merilis 631 orang meninggal dunia dan 472 orang masih hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement