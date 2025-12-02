3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya

JAKARTA – Tiga prajurit TNI menjadi korban saat sedang membantu evakuasi dan penanganan banjir bandang serta longsor di kawasan Jembatan Kembar Silaing, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Diketahui, banjir di Sumbar mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Agung Saptoadi, mengatakan, ketiga prajurit tersebut gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat terdampak bencana.

“Prajurit yang gugur dalam tugas kemanusiaan tersebut adalah Pelda Yudi Gusnadi (Subdenpom 5/XX), Serda Robi (Kodim 0307/TD), dan Prada Zeni Marpaung (Subdenpom 5/XX),” ujar Kolonel Agung Saptoadi, kepada Okezone, Selasa (2/12/2025).

Agung melanjutkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan santunan sebagai wujud penghormatan negara atas dedikasi dan pengabdian para prajurit yang menunaikan tugas hingga akhir.

“Negara hadir untuk memberikan perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bagian dari tanggung jawab dan penghormatan atas jasa-jasa para prajurit,”pungkasnya.

Sebelumnya, BNPB merilis 631 orang meninggal dunia dan 472 orang masih hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.