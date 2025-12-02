Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sumbar Masih Berduka, Gubernur Mahyeldi Batalkan Pernikahan Putri Tercintanya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |11:02 WIB
Sumbar Masih Berduka, Gubernur Mahyeldi Batalkan Pernikahan Putri Tercintanya
Gubernur Mahyeldi Batalkan Pernikahan Putri Tercintanya/Okezone
A
A
A

SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah membatalkan pernikahan putrinya akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Diketahui, banjir dan tanah longsor di Sumbar, menyebabkan ratusan orang jadi korban.

Acara pernikahan itu semula rencananya digelar pada 6-7 Desember 2025. Namun dia memutuskan untuk menunda resepsi anaknya dan memilih membantu masyarakat.

“Sebagai ayah, tentu saya ingin hadir dalam momen bahagia keluarga. Namun sebagai Gubernur, saya harus mendahulukan amanah,” kata Mahyeldi dikutip Okezone dari akun Instagramnya @dailymahyeldi Selasa (2/12/2025).

“Melihat kondisi Sumatera Barat yang sedang dilanda bencana, saya dan keluarga sepakat untuk membatalkan pesta pernikahan anak kami pada 6–7 Desember 2025,”lanjutnya.

Mahyeldi juga menyampaikan permohonan maaf kepada kerabat dan saudaranya. Ia menyadari tak mungkin melaksanakan hari bahagia di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di tengah bencana.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada karib kerabat dan seluruh undangan. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi inilah bentuk hormat kami kepada masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupan,” ujar dia.

“Hari ini, hati saya bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi untuk ribuan keluarga di Sumatera Barat. Tugas saya adalah memastikan pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187148/teddy_indra_wijaya-V04z_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Tampil Menjawab Kebutuhan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112/prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099/prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186969/menko_pmk_pratikno-Frxl_large.jpg
Menko PMK Sebut Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mulai Dirancang Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186960/menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-pjPu_large.jpg
Banyak Jalur Darat Putus, AHY Pastikan Armada Udara Dioptimalkan Kirim Bantuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement