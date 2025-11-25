Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |16:47 WIB
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza (Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan telah mengantongi nama Perwira Tinggi (Pati) bintang tiga yang akan memimpin pasukan pemelihara perdamaian ke Gaza, Palestina. Namun nama-nama yang telah disiapkan ini belum bisa diumumkan sebelum adanya penetapan dari PBB atau pemerintah. 

1. TNI Kantongi Kandidat Komandan 

"Saat ini TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat. Namun, penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dihubungi wartawan, Selasa (25/11/2025).

Meski belum mengungkap daftar nama pati bintang tiga yang telah disiapkan itu, Freddy menegaskan, pasukan ini akan dipimpin seorang yang memiliki segudang pengalaman dalam operasi perdamaian. 

"Yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme," ucap Freddy.

Ia melanjutkan, pertimbangan memilih pejabat bintang tiga ini berdasarkan tiga hal. Pertama, skala operasi yang besar, melibatkan tiga brigade komposit.

"Kedua, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, dan perlindungan warga. Ketiga, kebutuhan koordinasi intensif dengan PBB dan aktor internasional," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
