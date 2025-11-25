Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro di Ruang Konseling Polres Jaksel

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |03:17 WIB
Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro di Ruang Konseling Polres Jaksel
Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro di Ruang Konseling Polres Jaksel (IMG)
A
A
A

JAKARTA - Kematian Alexander Iskandar (AI), ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, terus menjadi sorotan publik. Alexander ditemukan tewas bunuh diri saat berada di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

1. Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro

Ia nekat mengakhiri hidupnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak tirinya itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Budi Hermanto menegaskan, Divisi Propam akan melakukan pendalaman terkait pemeriksaan terhadap Alexander sebelum insiden itu.

“Pastinya akan didalami oleh Propam. Mari kita beri ruang untuk mendalami hal tersebut,” ujar Budi Hermanto dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Sebelumnya, polisi membeberkan kronologi  ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, Alex Iskandar alias AI, bunuh diri menggunakan celananya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Dia bunuh diri saat hendak menjalani pemeriksaan medis.

"Pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga, patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari, dia dititipkan di ruangan konseling," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada wartawan, Senin (24/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
