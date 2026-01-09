Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Oknum TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas di Depok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |07:18 WIB
Kronologi Oknum TNI AL Aniaya Warga hingga Tewas di Depok
Kasus Penganiayaan (foto: freepik)
JAKARTA - Kasus penganiayaan yang menewaskan WAT (24), warga Depok, Jawa Barat, bermula dari peristiwa sederhana pada Jumat (2/1) dini hari. Saat itu, korban bersama rekannya, DN (39), tengah dalam perjalanan mengunjungi rumah kerabat di sekitar Jalan Kapitan, Depok.

Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Gang Swadaya, sepeda motor yang mereka kendarai tiba-tiba mogok. WAT kemudian berinisiatif mencari bensin, sementara DN diminta menunggu di motor.

Saat mencari bensin di sekitar Gang Swadaya, WAT bertemu dengan seorang anggota TNI AL berinisial Serda M. Serda M saat itu mencurigai gerak-gerik korban karena dianggap bukan warga setempat. Serda M kemudian menegur WAT.

Usai ditegur, WAT berusaha melarikan diri. Namun, korban terjatuh dan akhirnya berhasil diamankan. Pada saat itulah, WAT mulai mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Serda M bersama lima orang sipil.

Kelima pelaku menduga WAT hendak melakukan transaksi narkoba. Dugaan tersebut muncul semata-mata karena korban bukan warga sekitar lokasi kejadian.

“Para tersangka menduga korban akan melakukan transaksi narkoba. Namun itu hanya dugaan,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, Kamis (8/1/2026).

 

Telusuri berita news lainnya
