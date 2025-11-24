Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |23:05 WIB
JAKARTA - Polisi membeberkan kronologi  ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, Alex Iskandar alias AI, bunuh diri menggunakan celananya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Dia bunuh diri saat hendak menjalani pemeriksaan medis.

1. Kronologi Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri

"Pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga, patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari, dia dititipkan di ruangan konseling," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, saat berada di ruang konseling, Alex bunuh diri dengan cara gantung diri. Dia berada di sana karena hendak menjalani pemeriksaan medis sesuai prosedur yang berlaku. Saat itu Alex bunuh diri menggunakan celananya.

"Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, aksi Alex bunuh diri sempat diketahui kerabatnya, G yang juga saksi kunci dalam kasus tersebut. Di situ, pelaku seolah hendak ke toilet untuk mengganti celana pendek yang dipakainya menggunakan celana panjang.

 

Halaman:
1 2
      
