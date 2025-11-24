Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:51 WIB
Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro
Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro (iNews Media Group/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Forensik RS Polri Kramat Jati, dr Farah membeberkan hasil visum jenazah ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho yakni Alex Iskandar alias AI. Hasilnya, tak ada tanda kekerasan di tubuhnya, hanya ada tanda bekas luka yang melingkari lehernya.

1. Hasil Visum Ayah Tiri Alvaro

"Dari hasil pemeriksaan beliau, didapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun, bergolongan darah O. Kemudian ditemukan adanya luka lecet tekan yang melingkari leher," ujarnya pada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, pihak Instalasi Forensik RS Polri Kramat Jati pada Minggu, 23 November 2025 menerima jenazah berinisial AI, laki-laki berusia 49 tahun pada sekira pukul 11.00 WIB. Lantas, ada permintaan visum untuk pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia menerangkan, pemeriksaan dilakukan pukul 01.25 WIB oleh dokter spesialis forensik dan medikolegal. Hasilnya, ditemukan adanya luka lecet tekan yang melingkari leher jenazah. 

"Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185658//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-4jcQ_large.jpg
Dokter Forensik Beberkan Hasil Pemeriksaan Kerangka Diduga Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185648//viral-qwGE_large.jpg
Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement