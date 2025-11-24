Dokter Forensik Beberkan Hasil Pemeriksaan Kerangka Diduga Alvaro

JAKARTA - Dokter Forensik RS Polri Kramat Jati, dr Farah membeberkan hasil pemeriksaan terhadap kerangka yang diduga sebagai jenazah Alvaro Kiano Nugroho. Tim dokter telah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut.

1. Dokter Forensik RS Polri Beberkan Hasil Pemeriksaan

"Kami dari Pusdokkes Polri Kramat Jati pada Senin (24/11/2025) pukul 00.15 kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian sesuai SOP dari rumah sakit, pemeriksaan jenazah diterima setelah permintaan dari penyidik. Kami melakukan pemeriksaan pada pukul 08.00," ujarnya pada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, rumah sakit menerima 2 kantong jenazah. Salah satu kantong berisi 2 helai pakaian berupa 1 kemeja lengan panjang putih dan 1 celana pendek. Satu kantong lagi berisi beberapa potong kerangka atau tulang belulang.

"Dari hasil analisis terhadap tulang tersebut, kami mendapatkan potongan tulang kerangka manusia bercampur dengan beberapa pasir dan beberapa tulang yang diduga bukan berasal dari manusia," tuturnya.

Dia menerangkan, dari tulang yang berasal dari manusia, tim dokter bisa memperkirakan sejumlah identifikasi, salah satunya perkiraan ras, yakni mongoloid. Perkiraan jenis kelamin dari tulang tengkorak mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Namun, usianya tidak bisa didapatkan secara pasti.