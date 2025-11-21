Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |12:30 WIB
DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Komisi I DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sebab, situasi politik di kawasan tersebut masih sangat tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan risiko besar bagi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyoroti pernyataan Israel yang sebelumnya mengindikasikan akan memilih negara mana yang boleh bergabung dalam International Stabilisation Force (ISF). Menurutnya, hal itu tidak dapat dibenarkan dan justru menunjukkan adanya potensi intervensi sepihak dari negara penjajah.

“Sebagai negara penjajah, Israel seharusnya tidak boleh ikut campur apalagi menentukan negara mana yang bisa bergabung dalam ISF. Ini sangat janggal. Justru selama ini Israel adalah biang masalah di Gaza. Aneh ketika negara penjajah malah dilibatkan dalam pasukan perdamaian,” kata Oleh, dikutip Jumat (21/11/2025).

Ia juga mengingatkan Israel bisa saja memanfaatkan pembentukan ISF untuk kepentingan politik dan militernya, termasuk untuk menekan atau bahkan memberangus kelompok-kelompok pejuang di Gaza.

“Ada kekhawatiran besar bahwa pasukan ISF nantinya dijadikan instrumen untuk menekan pejuang Gaza. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina sendiri sudah secara jelas menolak keberadaan pasukan asing di wilayah itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
