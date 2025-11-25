Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |10:41 WIB
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
TEGAL - Seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Kusyanto, berusia 46 tahun, ditemukan tewas penuh luka di tengah hutan Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.  Korban tewas bertepatan dengan Hari Guru Nasional.

Warga Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, ini dikenal sebagai sosok ramah dan supel. Dia mengajar di SD Negeri Kalinyamat 3, Kota Tegal.

Kasie Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo mengatakan, kasus kematian Kusyanto kini ditangani oleh Satreskrim Polres Brebes. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian serta hilangnya mobil milik korban. 

"Ada penemuan mayat di wilayah Songgom. Untuk dugaan penyebab kematian masih dalam penyelidikan," ujar Iptu Indra di Polres Brebes, Selasa (25/11/2025).

Disela waktunya mengajar, bekerja sampingan sebagai pengemudi taksi online mobil. Perjalanan hidupnya terhenti tragis ketika jasadnya ditemukan oleh pencari rumput dengan luka memar di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul dan luka lecet di tangan. 

Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh polisi, jasad Kusyanto segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes untuk autopsi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Rekan-rekan sesama guru di SD Negeri Kalinyamat 3 tak kuasa menahan kesedihan. Mereka kehilangan sosok yang selama lima tahun terakhir mengabdikan diri mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi.

 

