Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis

JAKARTA – Peristiwa pembunuhan sadis menghebohkan warga Jalan Raya Condet, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025). Dalam peristiwa itu, satu orang dilaporkan tewas, sedangkan satu lainnya dilaporkan terluka.

"Iya betul (ada dugaan pembunuhan). Korban ada 2,"ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan Siahaan mengatakan peristiwa terjadi pada pukul 18.30 WIB sore tadi. Korban M meninggal dunia setelah lehernya ditikam pelaku, sementara korban A terluka di punggung.

"Sementara kita masih lakukan penyelidikan. Sementara luka tusuk di leher sebelah kiri. Korban (A) luka di punggung sebelah kanan," ujar dia.

Pesta Hasiholan menuturkan, dari hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan tersebut bermula dari adanya percekcokan.

"Korban itu bukan orang sana, orang luar. Diduga pelaku ngekos di daerah Jalan Raya Condet. Untuk sementara hanya cekcok mulut saja. Belum berani kita simpulkan," ungkapnya.