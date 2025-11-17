Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |11:29 WIB
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Rekonstruksi pembunuhan Kacab Bank BUMN (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu (KCP) Bank BUMN, inisial MIP, di pelataran Polda Metro Jaya pada Senin (17/11/2025). Para tersangka dalam kasus itu pun dihadirkan polisi.

Berdasarkan pantauan, rekonstruksi digelar di pelataran sekitar Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hadir dalam kegiatan itu Polisi Militer, pihak Kejaksaan, dan keluarga korban.

Para tersangka yang jumlahnya lebih dari 10 orang itu terlihat dijaga polisi. Mereka tampak duduk menantikan giliran memerankan adegan.

Saat ini, adegan terlihat menggambarkan 4 pelaku berada di sebuah kafe kawasan Kota Cibubur. Ada tersangka Dwi Hartono, Mochamad Nasir, Johanes Joko, dan Antonius Aditya. Dari narasi yang disampaikan polisi, tergambar mereka tengah melakukan pertemuan untuk membahas soal penculikan terhadap korban.

Kemudian, terdapat pula penyerahan data-data korban oleh para pelaku sebelum mereka melakukan aksi jahatnya itu. Bahkan, ada pula penyerahan uang. Di situ, mereka juga membahas tentang persiapan penculikan terhadap korban.

(Arief Setyadi )

      
