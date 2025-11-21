5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan

JAKARTA – Seorang wanita, Dwinanda Linchia Levi atau DLL (35) ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kostel wilayah Gajamungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 November 2025. Salah seorang pejabat Polri diduga terkait dengan kematian wanita berparas cantik itu.

Berikut fakta-faktanya:

1. Wanita Berprofesi Sebagai Dosen

DLL, wanita yang ditemukan tewas di kostel diketahui berprofesi sebagai dosen ilmu hukum. Ia mengajar di Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang.

2. Tewas Tanpa Busana

Saat ditemukan tewas, wanita berinisial DLL itu tanpa busana. Kematiannya masih dalam penyelidikan.