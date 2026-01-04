Gempur 3 Markas KKB, 115 Pasukan Siluman Denjaka hingga Kopassus Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

115 Pasukan Siluman Denjaka hingga Kopassus Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 155 prajurit TNI dalam sebuah upacara yang digelar di Timika, Papua Tengah.

Sebanyak 115 personel TNI tersebut berasal dari Satuan Tugas Rajawali dan Komando Operasi Habema setelah berhasil menguasai markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tiga lokasi.

‘’Pemberian KPLB merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI terhadap prajurit yang telah menunjukkan kinerja optimal serta pengabdian yang tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara,’’ujar Sjafrie, dikutip, Minggu (4/1/2026).

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Panglima TNI menambahkan, Penghargaan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa ini, diberikan kepada prajurit TNI yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi luar biasa.

“Ini sebagai bentuk apresiasi Negara atas pengabdian dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.