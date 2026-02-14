Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hasil Olah TKP Pesawat Smart Air Ditembaki KKB Papua: Ada 13 Lubang Bekas Peluru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |04:02 WIB
Hasil Olah TKP Pesawat Smart Air Ditembaki KKB Papua: Ada 13 Lubang Bekas Peluru
Pesawat Smart Air (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Satgas Ops Damai Cartenz 2026 mengungkap hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden penembakan pesawat Smart Air PK-SNR di Bandara Koroway Batu, Papua Selatan. Hasil olah TKP menunjukkan terdapat 13 lubang peluru di badan pesawat.

Peluru tersebut diduga berasal dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Temuan ini diperkuat dengan keterangan saksi serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

"Dari hasil olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, kami menyimpulkan terdapat 13 lubang bekas proyektil pada badan pesawat," ujar Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Jumat (13/2/2026).

Yusuf menjelaskan, peristiwa terjadi tak lama setelah pesawat mendarat dan bergerak menuju apron usai menurunkan penumpang dari Tanah Merah. Saat itu, penumpang yang akan melanjutkan penerbangan menuju Dekai, Yahukimo, tengah bersiap naik.

Namun tiba-tiba sekitar 20 orang pelaku menyerang menggunakan senjata api dan senjata tajam. Penumpang yang baru turun maupun yang hendak berangkat panik dan berlarian menyelamatkan diri. 

