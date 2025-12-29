Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:48 WIB
Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua
Anggota KKB Papua/ist
A
A
A

JAKARTA - Aksi teror biadab yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin massif di sepanjang tahun 2025. Korban dari masyarakat maupun aparat keamanan terus berjatuhan.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 mencatat sejumlah capaian signifikan dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah Papua sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.

Dalam operasi tersebut, aparat keamanan menindak tegas kelompok teroris dengan hasil 15 anggota KKB tewas dan puluhan lainnya ditangkap.

“Selama satu tahun pelaksanaan operasi, aparat berhasil mengamankan 45 orang yang diduga terlibat jaringan KKB untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut,”ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, dikutip, Senin (29/12/2025).

Aparat gabungan Polri dan TNI juga menyita 29 pucuk senjata api berbagai jenis, 4.194 butir amunisi, serta dua bahan peledak. Namun tidak hanya itu, sebanyak 14 lokasi yang diduga menjadi markas KKB berhasil dikuasai aparat keamanan.

Aksi Senyap Pasukan TNI

Pasukan gabungan Komando Operasi TNI Habema pimpinan Mayjen Lucky Avianto menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)  di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jumlah anggota OPM atau KKB yang tewas merupakan salah satu yang terbesar.

Dalam operasi yang dilaksanakan secara terukur dan profesional sejak dini hari pada Selasa (13/5), TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Koops Habema merupakan gabungan pasukan khusus dari tiga matra di TNI, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Pasukan komando gabungan ini dibentuk untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. Pasukan Koops Habema diisi oleh prajurit-prajurit dari satuan elite TNI seperti Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat.

Saat ini Lucky Avianto menjabat sebagai Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan. 

Jenderal Kopassus ini memiliki karier cemerlang di TNI. Dia merupakan Abituren Akademi Militer (Akmil) 1996 A peraih predikat Adhi Makayasa alias lulusan terbaik. Sepanjang kariernya di militer, Lucky juga pernah diterjunkan ke berbagai medan operasi. Di antaranya adalah Operasi Keamanan Maluku hingga Operasi Keamanan Aceh.

 

Halaman:
1 2 3
      
