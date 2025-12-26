Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teror Natal di Yahukimo, Warga Pendatang Tewas Dibacok Anggota KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |19:00 WIB
Teror Natal di Yahukimo, Warga Pendatang Tewas Dibacok Anggota KKB
Warga pendatang tewas dibacok anggota KKB (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Dua warga pendatang menjadi korban pembacokan di wilayah Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi penganiayaan berat tersebut diduga didalangi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu 25–26 Desember 2025. Dari dua kejadian tersebut, satu korban dilaporkan tewas, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Faizal menjelaskan, peristiwa pertama terjadi pada Kamis, 25 Desember 2025, sekitar pukul 20.45 WIT, di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai.

"Korban bernama Ramli S (51) ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka bacok di bagian leher. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh lima orang pelaku tidak dikenal yang menggunakan senjata tajam," kata Faizal, Jumat (26/12/2025).

Ia menambahkan, selain luka fatal di bagian leher, korban juga mengalami sejumlah luka lainnya.

"Korban mengalami luka bacok pada telapak tangan serta luka robek pada pergelangan tangan kiri. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum kejadian korban sempat meminta air minum. Tidak lama berselang, korban ditemukan tersungkur di jalan dalam kondisi bersimbah darah, sementara para pelaku melarikan diri," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
