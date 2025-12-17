Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemerintah Buat Dua Program Strategis di Daerah Bekas Basis KKB Puncak Jaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |14:16 WIB
PUNCAK JAYA– Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya membuat Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia dan Greenhouse Produksi Kopi Mulia sebagai dua program strategis yang didukung Pemerintah Pusat. Diketahui, Puncak Jaya merupakan salah satu basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Bupati Puncak Jaya, Mus Kogoya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas perhatian dan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pegunungan Papua.

“Kopi Mulia merupakan salah satu komoditas unggulan Puncak Jaya yang memiliki cita rasa khas pegunungan Papua,”ujar Mus Kogoya, Rabu (17/12/2025).

Oleh karena itu, dia meminta kelompok tani untuk terus melaporkan perkembangan produksi kepada dinas terkait agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

“Pembangunan greenhouse kopi merupakan bantuan usaha bagi masyarakat di wilayah 3T untuk memperkuat ekonomi berbasis perkebunan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menambahkan, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, gereja, kelompok tani, dan pemerintah daerah dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung program pembangunan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial.

Sementara itu, Ketua Wilayah GIDI Yamo, Pdt. Lenis Kogoya,  menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan klinik kesehatan bagi Sekolah Alkitab Mulia.

 

