HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Se-Papua: Tak Boleh Ada yang Tertinggal!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:52 WIB
Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Se-Papua: Tak Boleh Ada yang Tertinggal!
Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Se-Papua: Tak Boleh Ada yang Tertinggal! (Binti Mufarida)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh wilayah Indonesia harus dibangun secara merata tanpa ada daerah yang tertinggal. Prabowo menegaskan hal itu saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

1. Tak Boleh Ada yang Tertinggal

"Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita," kata Prabowo.

Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bekerja dan bergotong royong, meski dihadapkan pada berbagai cobaan, termasuk bencana alam yang melanda sejumlah daerah.

"Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan juga di tempat-tempat lain yang beberapa saat juga mengalami musibah. Kita berdoa mereka diberi kekuatan dan kita semua diberi petunjuk sehingga kita semua bahu-membahu secara gotong royong bisa bersatu untuk segera mempercepat pemulihan keadaan di daerah-daerah tersebut," ujar dia.

Namun, Prabowo menegaskan, proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh berhenti di tengah berbagai tantangan.

"Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan," kata dia.

 

