Jenguk Siswa yang Ditabrak Mobil MBG, Prabowo : Cepat Sembuh Ya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para korban kecelakaan mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta.

1. Prabowo Jenguk Korban Mobil MBG

Kunjungan yang dilakukan di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja, pada Selasa, 16 Desember 2025, merupakan bentuk empati dan perhatian langsung Presiden terhadap para korban, khususnya anak-anak dan tenaga pendidik yang terdampak.

Sebanyak sembilan pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Koja, dengan enam di antaranya telah diperbolehkan pulang. Sementara itu, tiga pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pemantauan medis secara ketat.

Pasien yang dikunjungi Presiden yakni Fillio yang tengah dirawat di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah. Tidak hanya itu, Presiden juga mengunjungi Maryono, seorang guru yang menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan makin stabil.

Dari tim dokter, Presiden Prabowo pun mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta langkah-langkah perawatan yang tengah dilakukan. Saat menjenguk Fillio, Presiden menyapa dengan hangat dan penuh perhatian.

“Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya, hebat, yang berani,” ucap Presiden memberikan semangat kepada Fillio.