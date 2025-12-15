Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Dasco di Istana Bahas Pemulihan Bencana di Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |21:42 WIB
Prabowo Bertemu Dasco di Istana Bahas Pemulihan Bencana di Sumatera
Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin siang, 15 Desember 2025. Dalam keterangan yang diunggah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, disampaikan bahwa pertemuan tersebut menyoroti perkembangan kondisi ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI membahas berbagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik.

“Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi,” tulis Seskab Teddy.

Selain isu ekonomi, Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Sumatera. Pembahasan difokuskan pada upaya percepatan rehabilitasi dan penyaluran bantuan agar berjalan efektif serta terkoordinasi dengan baik.

“Selain itu, Presiden dan Wakil Ketua DPR RI membahas penanganan dan pemulihan bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar proses rehabilitasi dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan secara cepat dan terkoordinasi,” lanjutnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam merespons tantangan ekonomi dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

(Arief Setyadi )

      
