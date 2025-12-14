Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Diskon Tarif Tol hingga Tiket Transportasi Selama Nataru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |22:24 WIB
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membahas perihal kesiapan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun media Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy mengatakan Prabowo membahas perihal perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. 

“Dibahas perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak,” tulis Teddy, Minggu (14/12/2025).

Prabowo, lanjut Teddy, juga meminta adanya penurunan harga atau diskon untuk tarif tol hingga tiket transportasi publik selama Nataru.

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” jelasnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
