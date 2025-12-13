Tinjau Posko Pengungsian di Takengon, Prabowo Pastikan Warga Tidak Sendiri

TAKENGON - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung posko pengungsian bencana di Takengon, Aceh pada Jumat 12 Desember 2025. Ia pun menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang di Sumatera.

Prabowo memastikan masyarakat tidak akan dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian. "Memang keadaannya cukup sulit dan memprihatinkan, tapi percaya lah bahwa saudara-saudara tidak sendiri. Kami semua bertekad bekerja keras untuk membantu meringankan kesulitan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya," ujar Prabowo saat menemui warga di posko pengungsian Masjid Al Abrar, Takengon, Jumat.

Selain meninjau posko-posko pengungsian dan berdialog langsung dengan para korban, Prabowo juga berkoordinasi dengan para bupati, wakil bupati, dan tokoh masyarakat guna memastikan percepatan penanganan dan pemulihan di lapangan.

"Saya minta semuanya bersabar. Insya Allah, keadaan bisa cepat kita pulihkan supaya kehidupan kembali lebih baik," tambahnya.

Usai berdiskusi dengan warga di Takengon, Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke daerah terdampak lainnya. Ia menegaskan, bantuan pemerintah akan terus dikerahkan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan.

Hingga Jumat sore, Prabowo telah meninjau posko-posko pengungsian di tiga kabupaten/kota terdampak banjir bandang, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Pemerintah memastikan komitmennya untuk menyalurkan bantuan dan mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas normal.

(Arief Setyadi )