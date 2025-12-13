Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |03:19 WIB
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras (Biro Pers Setpres)
BENER MERIAH - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bekerja keras menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra. Meski tidak memiliki kesaktian seperti tongkat Nabi Musa AS untuk mengatasi bencana, tetapi ia menjamin negara hadir untuk masyarakat.

“Saya minta maaf karena Presiden RI tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Bener Meriah, Jumat (12/12/2025).

Dalam kunjungannya, Prabowo datang ke posko pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang. Ia berinteraksi dengan warga di Posko Pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah. 

Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mempercepat penanganan bencana. Prabowo juga menyatakan pemerintah segera menyiapkan rumah pengganti untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” ucapnya.

Meski begitu, Prabowo meminta masyarakat bersabar karena proses pemulihan membutuhkan waktu. Prabowo memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.

 

