HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |16:01 WIB
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
Wamendagri Bima Arya dipanggil Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Pantauan iNews Media Group, tampak Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani tiba pada pukul 14.50 WIB. Kemudian, disusul Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

Bima mengaku dipanggil Presiden berkaitan dengan sejumlah bencana yang sedang melanda berbagai daerah. Selain itu, turut dibahas pula masalah infrastruktur dan kondisi perekonomian daerah.

"Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain," kata Bima.

Bima mengatakan jalur komunikasi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih mengalami gangguan. "Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Wali Kota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana," ucapnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan telah mengirim Dirjen Administrasi Wilayah untuk memantau situasi di daerah terdampak dan membantu pemulihan akses. "Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi," ujarnya.

