Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1 Debt Collector yang Sempat Kritis Dikeroyok di Kalibata Dinyatakan Meninggal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |09:40 WIB
1 Debt Collector yang Sempat Kritis Dikeroyok di Kalibata Dinyatakan Meninggal
Debt Collector yang Sempat Kritis Dinyatakan Meninggal (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menyatakan bahwa satu orang debt collector atau mata elang (matel) yang sempat kritis akibat dikeroyok di Kalibata, Jakarta Selatan, kini dinyatakan meninggal dunia. Korban sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit terdekat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menyebut bahwa dengan meninggalnya korban tersebut, total ada dua matel yang tewas terkait aksi pengeroyokan oleh orang tak dikenal (OTK). Dua korban yang meninggal berinisial MET dan NAT.

“Kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit,” ujar Nicolas, Jumat (12/12/2025).

Di sisi lain, Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, membeberkan kronologi tewasnya para matel hingga berujung aksi perusakan dan pembakaran warung serta kendaraan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Insiden ini awalnya terjadi saat seorang pengendara motor diberhentikan oleh DC. Tiba-tiba pengguna mobil di belakangnya membantu pengendara motor itu. Secara sporadis, pengguna mobil itu langsung memukul DC tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189354//kericuhan_di_depan_tmp_kalibata-Kosy_large.jpg
6 Fakta Kericuhan di TMP Kalibata: Debt Collector Tewas hingga Warung Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189349//pembakaran-Wc9n_large.jpg
Kesaksian Kerabat Debt Collector yang Tewas Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346//kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189340//perusakan-RuZL_large.jpg
Gerombolan Pembakar Warung Kembali Berdatangan Tengah Malam, Jalan TMP Kalibata Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189333//polri-s1b0_large.jpg
Kalibata Mencekam Imbas Warung Dibakar OTK, Polisi Imbau Warga Jangan Panik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement