6 Fakta Kericuhan di TMP Kalibata: Debt Collector Tewas hingga Warung Dibakar

JAKARTA – Dua orang debt collector alias mata elang dikeroyok pengguna jalan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis 11 Desember 2025 malam. Satu orang debt collector dilaporkan tewas mengenaskan.

Menurut sejumlah saksi, kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Dua orang mata elang yang berboncengan memberhentikan pengendara sepeda motor di seberang TMP Kalibata. Tak lama kemudian, terjadi pengeroyokan hingga menyebabkan satu orang tewas.

Berikut sejumlah fakta terkait pengeroyokan tersebut:

1. Awal Mula Kejadian

“Ada salah satu pengguna sepeda motor tiba-tiba disetop oleh matel, diberhentikan. Biasa, dari pengguna jalan yang lain keluar dari mobil, mereka langsung mengeroyok secara sporadis, spontan,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur.

“Pengendara mobil di belakang, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ikut mengeroyok. Tidak tahu kenapa, mungkin mau membantu pengendara motor yang diberhentikan matel itu, lalu dipukuli lah matel tersebut,” lanjutnya.

Setelah memukuli kedua mata elang itu, para pelaku yang diperkirakan berjumlah 4–5 orang langsung pergi meninggalkan lokasi. Dua mata elang itu terkapar di pinggir jalan—satu orang tewas, dan satu lainnya kritis.

“Sementara yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Keterangan saksi menyebut kejadiannya sangat cepat dan spontan,” ujarnya.