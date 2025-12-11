Acoy Syok Warung Sate Taichan Miliknya Dibakar Usai Debt Collector Tewas Dikeroyok

JAKARTA - Sekelompok orang tak dikenal melakukan pembakaran dan pengerusakan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam. Peristiwa ini terjadi usai seorang debt collector tewas dikeroyok pengendara mobil.

Salah satu pedagang, Acoy mengatakan, warung miliknya yang berjualan sate taichan turut ludes dilalap si jago merah. Saat kejadian, dia baru hendak berjualan dan membuka warungnya.

"Saya kurang paham siapa-siapanya, saya cuman dapat laporan ada rusuh gitu," ujarnya kepada Okezone, di lokasi.

Saat warungnya dibakar orang tak dikenal, dia tidak sedang berada di lokasi, hanya pekerjanya yang ada di lokasi membuka warung. Namun, saat ini pekerjanya pun tidak ada di lokasi karena kabur menyelamatkan diri.

"Sudah mau mulai buka, baru. Anak buah saya juga pada kabur enggak tahu ke mana (tiba-tiba ada ledakan di belakang)," pungkasnya.