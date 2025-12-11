Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mencekam! Warung-Kendaraan di Kalibata Dibakar OTK, Diduga Terkait Debt Collector Tewas

Kamis, 11 Desember 2025 |19:48 WIB
Mencekam! Warung-Kendaraan di Kalibata Dibakar OTK, Diduga Terkait Debt Collector Tewas
Warung hingga kendaraan di Kalibata, Jaksel dibakar OTK, diduga terkait matel tewas (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seorang mata elang (matel) atau debt collector tewas setelah dikeroyok pengemudi mobil di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12/2025) sore. Kini, sejumlah orang tak dikenal (OTK) mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pembakaran terhadap warung serta kendaraan di sekitar lokasi.

Berdasarkan pantauan, tampak sejumlah warung di seberang TMP Kalibata dikobari api. Tak hanya warung, beberapa kendaraan seperti sepeda motor juga terlihat terbakar.

Warung dan kendaraan tersebut diduga dibakar OTK akibat insiden seorang matel yang tewas dan satu orang lainnya dalam kondisi koma di lokasi kejadian. Petugas kepolisian bersama warga tampak melakukan pemadaman menggunakan air seadanya lewat ember.

Suasana arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan parah, terutama di sekitar lampu merah TMP Kalibata. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai pembakaran warung dan kendaraan tersebut. Belum dapat dipastikan siapa pelaku pembakaran itu. 

Sebelumnya, dua orang debt collector alias matel dikeroyok pengguna jalan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Bahkan, satu orang debt collector tewas mengenaskan.

