HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |10:57 WIB
Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut (Ist)
JAKARTA - Mobil yang diduga milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan membawa makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

1. Terekam CCTV

Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Okezone, terlihat awalnya puluhan siswa tengah duduk di lapangan sekolah. Dalam rekaman CCTV itu para siswa berada di lapangan pukul 07.39 WIB.

Dalam rekaman itu, tampak ada satu guru yang tengah berdiri di belakang para siswa tersebut. Tidak lama berselang, terlihat mobil yang diduga milik SPPG menerobos gerbang sekolah.

Kemudian, terlihat dalam video itu mobil tersebut melaju dan menabrak guru dan para siswa yang tengah duduk. Usai kejadian itu, kepanikan pun terlihat. Para siswa kemudian berlarian untuk menyelamatkan diri.

 

Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Data Jumlah Korban
Polisi Tangkap Sopir Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan
