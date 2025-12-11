Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

JAKARTA - Mobil yang diduga milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan membawa makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

1. Terekam CCTV

Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Okezone, terlihat awalnya puluhan siswa tengah duduk di lapangan sekolah. Dalam rekaman CCTV itu para siswa berada di lapangan pukul 07.39 WIB.

Dalam rekaman itu, tampak ada satu guru yang tengah berdiri di belakang para siswa tersebut. Tidak lama berselang, terlihat mobil yang diduga milik SPPG menerobos gerbang sekolah.

Kemudian, terlihat dalam video itu mobil tersebut melaju dan menabrak guru dan para siswa yang tengah duduk. Usai kejadian itu, kepanikan pun terlihat. Para siswa kemudian berlarian untuk menyelamatkan diri.