Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan (tangkapan layar Instagram)

JAKARTA - Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga menabrak beberapa siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara (Jakut). Polisi turun tangan melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian.

1. Mobil MBG Tabrak Siswa

Peristiwa mobil MBG tabrak siswa dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz.

"Benar (kejadian), saya masih OTW ke TKP," kata Erick saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah.

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan.

Sementara itu, terlihat pula masih ada beberapa siswa yang berada di bawah kolong mobil tersebut.

Dari video tersebut, dinarasikan pengemudi ingin menginjak rem. Namun bukan rem yang diinjak, justru malah pedal gas yang kemudian membuat mobil melaju.



(Erha Aprili Ramadhoni)