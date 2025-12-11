Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |09:06 WIB
Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan
Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut, Polisi Turun Tangan (tangkapan layar Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga menabrak beberapa siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara (Jakut). Polisi turun tangan melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. 

1. Mobil MBG Tabrak Siswa

Peristiwa mobil MBG tabrak siswa dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz. 

"Benar (kejadian), saya masih OTW ke TKP," kata Erick saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025). 

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah. 

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan. 

Sementara itu, terlihat pula masih ada beberapa siswa yang berada di bawah kolong mobil tersebut.

Dari video tersebut, dinarasikan pengemudi ingin menginjak rem. Namun bukan rem yang diinjak, justru malah pedal gas yang kemudian membuat mobil melaju.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189140//kecelakaan_lalu_lintas-rVAn_large.jpg
Breaking News! Mobil Pengangkut MBG Tabrak Sejumlah Siswa di SDN Kalibaru 01 Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188755//bus_transjakarta-4vKs_large.jpg
VP Sekretaris SKK Migas Tewas Tabrak Bus saat Bersepeda, Ini Kata Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730//skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188724//kecelakaan-4KAl_large.jpg
Breaking News! VP Sekretaris SKK Migas Tewas Usai Tabrak TransJakarta di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914//kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339//kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement