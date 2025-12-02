Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:26 WIB
JAKARTA-Kecelakaan beruntun terjadi di Km 111 ruas Tol Cipularang arah Jakarta. Kecelakaan melibatkan sembilan unit kendaraan. Namun, saat ini situasi di Tol Cipularang sudah kembali normal.

"Pada pukul 15.00 WIB, dua lajur mulai dapat dilintasi dan pukul 15.40 WIB seluruh lajur kembali dapat dilintasi," ujar Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna, Selasa (2/12/2025).

Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, kecelakaan diduga terjadi akibat kurang antisipasi. Saat ini, petugas dari Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Cipularang telah tiba di lokasi bersama dengan  Patroli Jalan Raya, armada derek, ambulance, Armada Rescue serta layanan Mobile Customer Service (MCS).

Saat ini kata dia, sedang dilakukan upaya evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat, sehingga sempat dilakukan penutupan sementara lajur jalan tol selama proses evakuasi dan pembersihan material dilakukan. Seluruh kendaraan yang terlibat dievakuasi ke pool BB KM 120.

"Terdapat 6 korban akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, dua orang luka berat dan tiga orang luka ringan. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," ungkapnya.

 

