Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas

CIPULARANG – Kecelakaan beruntun melibatkan sembilan kendaraan terjadi di KM 111 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada siang tadi, Selasa (12/2/2025). Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

Kepala Induk PJR Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono menyebutkan peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi pukul 13.40 WIB. “Kami laporkan jumlah kendaraan terlibat sembilan (unit). Jumlah korban enam, satu meninggal dunia dan lima luka ringan,” kata Joko Prihantono, Selasa.

Adapun mobil yang terlibat terdiri dari Toyota Calya B 1387 HZI, Toyota Avanza D 1074 AFP, Honda HR-V, Toyota Innova B 1819 RYB, Toyota Innova D 1144 AJZ, Hiace City Trans B 7295 SAA, Honda Jazz D 1279 AKU, Fuso Los Bak Z 9256 HA, dan Truk Boks D 8753 XZ.

Joko menuturkan, para korban dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang. Sementara itu, ia menambahkan peristiwa kecelakaan berawal dari kendaraan Fuso Los Bak Z 9256 HA yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

“Menurut keterangan, pengemudi kendaraan mengalami gangguan fungsi rem, kemudian pengemudi tidak menguasai kendaraan sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya secara beruntun,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )