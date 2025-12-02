Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |16:31 WIB
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
Kecelakaan beruntun Tol Cipularang (Foto: Ist)
A
A
A

CIPULARANG – Kecelakaan beruntun melibatkan sembilan kendaraan terjadi di KM 111 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada siang tadi, Selasa (12/2/2025). Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

Kepala Induk PJR Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono menyebutkan peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi pukul 13.40 WIB. “Kami laporkan jumlah kendaraan terlibat sembilan (unit). Jumlah korban enam, satu meninggal dunia dan lima luka ringan,” kata Joko Prihantono, Selasa.

Adapun mobil yang terlibat terdiri dari Toyota Calya B 1387 HZI, Toyota Avanza D 1074 AFP, Honda HR-V, Toyota Innova B 1819 RYB, Toyota Innova D 1144 AJZ, Hiace City Trans B 7295 SAA, Honda Jazz D 1279 AKU, Fuso Los Bak Z 9256 HA, dan Truk Boks D 8753 XZ.

Joko menuturkan, para korban dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang. Sementara itu, ia menambahkan peristiwa kecelakaan berawal dari kendaraan Fuso Los Bak Z 9256 HA yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

“Menurut keterangan, pengemudi kendaraan mengalami gangguan fungsi rem, kemudian pengemudi tidak menguasai kendaraan sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya secara beruntun,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement