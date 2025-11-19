Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |09:34 WIB
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
Truk muatan sapi kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)




JAKARTA – Truk bermuatan sapi kecelakaan di KM 58+700 A arah Cikampek, Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, pada Selasa 18 November 2025 pukul 07.29 WIB. Akibat kejadian tersebut, dua ekor sapi lepas.

Senior Manager Representative Office 1 Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Amri Sanusi menjelaskan, kejadian itu melibatkan dua kendaraan (KR) yang melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek.

"Berdasarkan keterangan petugas, KR1 yang membawa muatan sapi melaju di lajur 1. Pengemudi KR1 kemudian membanting setir ke kiri untuk menghindari kendaraan tanpa identitas di depannya yang tiba-tiba mengurangi kecepatan," kata Amri, Rabu (19/11/2025).

Pada saat bersamaan, kata dia, kendaraan yang berada di belakang truk pengangkut sapi diduga kurang antisipasi sehingga menabrak bagian belakang truk. "Akibat benturan tersebut, KR1 menabrak pembatas jalan dan membuat dua ekor sapi yang diangkut terlepas ke jalur. Posisi akhir kedua kendaraan berada di bahu luar dengan kondisi normal menghadap timur,” ujar Amri.

Kendati demikian, ia menegaskan tidak ada korban dalam kejadian ini. "Dua ekor sapi yang sempat terlepas telah berhasil diamankan," ucap Amri.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di Ruas Tol Jakarta–Cikampek telah kembali normal di kedua arah. Penanganan lebih lanjut terkait kejadian ini dilakukan oleh Patroli Jalan Raya Wilayah Jawa Barat.

PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Pengguna jalan diimbau agar tetap berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan laik jalan. Jika lelah, dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan.

(Arief Setyadi )

      
